Липецкие камеры для фиксации нарушений ПДД обслужит тамбовская «Автомобильность»

Дорожное агентство Липецкой области определилось с подрядчиком для обслуживания комплексов фотовидеофикации нарушений ПДД в регионе в течение 82 дней. Эту работу за 29,1 млн руб. выполнит тамбовское ООО «Автомобильность», сообщается на портале госзакупок.

Подрядчик был выбран в ходе конкурса, на участие в котором была подана всего одна заявка. «Автомобильность» снизила начальную цену контракта на 400 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Автомобильность» было зарегистрировано в 2016 году для обслуживания систем обеспечения безопасности. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Сергей Гладышев. Бенефициар — Андрей Мухортых. Выручка компании в 2022 году упала на 38%: с 213 млн до 132 млн руб., чистая прибыль снизилась на 59%: с 7,9 млн до 3,2 млн руб. С 2017 года «Автомобильность» получила шесть госконтрактов на сумму 353,7 млн руб.

Ранее был выбран подрядчик для обслуживания систем видеонаблюдения и сигнализации на дорогах Липецкой области в 2024-2025 годах. Этими работами за 48,2 млн руб. займется московская компания «Ай ди консалтинг».

Алина Морозова

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