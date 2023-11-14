Власти Непала запретили TikTok за разрушение «социальной гармонии»

Правительство Непала приняло решение о запрете социальной сети TikTok в стране, сообщает Reuters. Об этом заявила министр информационных технологий Рекха Шарма после заседания кабинета министров, на котором этот вопрос обсуждался. По ее словам, сейчас изучается техническая сторона закрытия TikTok в стране, провайдерам интернет-услуг передано соответствующее распоряжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, является шестой по популярности соцсетью в Непале. Но власти страны отмечают, что TikTok используется для распространения контента, который подрывает «социальную гармонию и разрушает семейные связи и общественные отношения». Кроме того, сообщается о росте киберпреступности, связанной с TikTok: за последние четыре года в Непале было совершено более 1,6 тыс. таких кибератак.

Между тем не все представители руководства Непала поддержали решение правительства. Так, лидер партии «Непальский конгресс», которая входит в правящую коалицию, высказал мнение, что запрет TikTok представляет собой «подавление свободы мнений». «Регулирование необходимо для того, чтобы препятствовать тем, кто использует социальные сети злонамеренно. Но закрывать соцсеть во имя регулирования — совершенно неправильно»,— заявил Гаган Тхапа.

В TikTok агентству Reuters не прокомментировали запрет соцсети. Непал не первая страна, где эту соцсеть запрещают или ограничивают. В их числе и сосед Непала — Индия, где TikTok запретили в июне 2020 года на основании того, что он может подрывать национальную безопасность и целостность.

Алена Миклашевская