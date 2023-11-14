В Адыгее возобновили поиски женщины с ребенком, упавших на автомобиле в реку
В Адыгее возобновились поиски женщины и ребенка, которые находились в автомобиле, упавшем накануне вечером в реку Белая. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РА.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА
По данным ведомства, поисковые работы 14 ноября начались в 07:30. Информация о происшествии появилась вечером 13 ноября. Тогда поиски пропавших длились до глубокой ночи, однако следы пропавших не были обнаружены.
Ранее стало известно, что в машине находились пять человек, трое из которых смогли выбраться и добраться до берега самостоятельно.
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