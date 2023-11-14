За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 боеприпасов и дронов

В понедельник, 13 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 29 боеприпасами и четырьмя беспилотниками. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе в селе Солнцевка с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Также в селе был замечен дрон-камикадзе и сбит БПЛА. По селам Наумовка и Журавлевка было выпущено три и два артиллерийских снаряда соответственно. В хуторе Варишкине с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Лозовая Рудка — установлено попадание пяти мин.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старого противник выпустил три артиллерийских мины. В селе Тишанка во дворе частного дома был обнаружен БПЛА с противотанковой миной, который саперы уничтожили на месте. В результате взрыва в доме были выбиты окна, на участке повреждена хозпостройка.

В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшина было выпущено шесть артиллерийских мин.

В Краснояружском районе на окраине села Староселья с беспилотника было сброшено самодельное взрывное устройство.

В Шебекинском городском округе по хутору Балки было выпущено три артиллерийские мины, по селам Муром и Новая Таволжанка — по две.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область шестью боеприпасами и одним дроном.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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