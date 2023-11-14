Отбывавший срок в липецкой колонии десантник отправился на СВО и просит вернуть авто

Осужденный на 15 лет за участие в вымогательстве, похищение человека и самоуправство член ОПГ Захария Калашова (Шакро Молодой) отставной майор спецназа воздушно-десантных войск 53-летний Батыр Бекмурадов покинул колонию строгого режима в Липецкой области и стал командиром одного из подразделений в зоне специальной военной операции (СВО). Информацию об этом «Ъ» сообщили источники.

После начала операции десантник просил ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ дать ему возможность применить свои опыт и навыки в зоне боевых действий, но ему в этом отказывали.

Одновременно с отправкой Батыра Бекмурадова на СВО адвокаты пытаются вернуть BMW 730 и два внедорожника Nissan Patrol, также $3 тыс., €4 тыс. и 43 тыс. руб., которые полиция изъяла в 2016 году. «Изъятое имущество и деньги суд не арестовывал, не конфисковывал, поэтому мы считаем удержание необоснованным»,— уточнил «Ъ» защитник Ярослав Пакулин.

Батыр Бекмурадов надеется использовать автомобили на Донбассе.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Осужденный десантник пригодился на СВО».

Сергей Сергеев, Иван Недокопов

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