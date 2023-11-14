Росприроднадзор предъявил 5,5 млн рублей очистным сооружениям Липецка за загрязнение реки Воронеж

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора насчитало более 5,5 млн руб. ущерба реке Воронеж из-за сбросов стоков с очистных сооружений. Ведомство потребовал плату с МУП «Липецкая станция аэрации» («ЛиСА», до недавного времени управляло объектом).

Ущерб выявлен по итогам проверки. Она выявила, что предприятие сбросило стоки в Воронеж с превышением утвержденных допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Росприроднадзор направил в адрес МУП «ЛиСА» требование о добровольном возмещении ущерба. При отказе от добровольной оплаты управление потребует средства в суде, добавили в ведомстве.

МУП был создан в 2007 году «в целях решения социальных и экологических задач» по повышению качества очищенных вод. Компания занималась очисткой хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, обработкой и утилизацией осадков.

В этом году очистные сооружения передали в концессию «Росводоканалу», который планирует вложить в модернизацию объекта 4,2 млрд руб. и эксплуатировать его 49 лет.

Имущество «ЛиСА» на 346 млн руб. было передано ООО «РВК-Липецк». После этого власти решили ликвидировать МУП.

Подробнее о концессии читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Очистные сооружения заливают деньгами».

Александр Прытков

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