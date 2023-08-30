Власти ликвидировали управлявшую очистными сооружениями «Липецкую станцию аэрации»

Депутаты горсовета Липецка поддержали решение мэрии о ликвидации управлявшего очистными сооружениями МУПа «Липецкая станция аэрации» («ЛиСА»). Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Ликвидация произошла в связи с тем, что очистные сооружения отдали в концессию «Росводоканалу». В рамках соглашения закрепленное за МУПом имущество на 346 млн руб. передано ООО «РВК-Липецк». Это «повлекло за собой прекращение основных видов деятельности, невозможность выполнения задач, для реализации которых предприятие было создано», а также утрату регулярных доходов и переход «из состояния конкуренции в неконкурентоспособное состояние». Кроме того, по федеральному законодательству до 1 января 2025 года должны быть ликвидированы все МУПы, добавили в пресс-службе.

Глава Счетной палаты Липецка Марина Зиборова отметила, что МУП нужно ликвидировать «как можно быстрее, пока активов предприятия достаточно для погашения всех его долговых обязательств»: «Убыточность со временем будет возрастать».

«ЛиСА» создана в 2007 году «в целях решения социальных и экологических задач» по повышению качества очищенных вод. Компания занималась очисткой хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, их сбросом «в поверхностный водный объект», обработкой осадков, их утилизацией и размещением, а также контролем качества стоков. В 2022 году прибыли составила 12,9 млн руб.

РВК в рамках концессии планирует вложить в модернизацию очистных сооружений 4,2 млрд руб. Эксплуатировать объект оператор будет 49 лет.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Очистные сооружения заливают деньгами».

Александр Прытков

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