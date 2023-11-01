В Ижевске вновь ищут подрядчика для ремонта подземного перехода около УдГУ

В столице Удмуртии вновь проводят конкурс по выполнению капитального ремонта подземного пешеходного перехода около УдГУ. Согласно данным, представленным на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 19,57 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Заявки от подрядчиков принимают до 13 ноября, после чего к 16 ноября комиссия выберет победителя конкурса. Завершить работы по капремонту объекта будет необходимо до 30 сентября 2024 года.

Напомним, раннее власти Ижевска расторгли контракт на ремонт этого перехода после нарушения сроков выполнения работ из-за «пьянства рабочих» и невозможности закупить необходимые ограждения. Компания из Казани «Марстрой» планировали включить в реестр недобросовестных поставщиков. Отметим, что капремонт объекта начали в июле 2022 года и планировали завершить в августе. Однако работы переносили, а договоры с подрядчиками расторгали.

Подробнее читайте в материале «Иск из-под земли достанут».