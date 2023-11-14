Бывшего главу петербургского НИИ вакцин и сывороток лишили гражданства Никарагуа

Никарагуа лишила гражданства своего бывшего почетного консула и бывшего главу Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Виктора Трухина, сообщило издание La Gaceta Nicaragua.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение объяснили нарушением Конституции и закона о миграции. Почетным консулом страны господин Трухин, которого в России подозревают в растрате бюджетных средств, стал в 2021 году, когда курировал дочернее предприятие петербургского НИИ по производству вакцин в Манагуа.

7 ноября Куйбышевский районный суд Петербурга оставил Виктора Трухина в СИЗО. По версии следствия, возглавляя НИИ вакцин и сывороток, он перевел более 400 млн руб. на счета никарагуанской «дочки» петербургского института. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об особо крупной растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ).

Подробнее о деле бывшего директора петербургского НИИ — в материале «Ъ-СПб» «Вакцина не помогла от ареста».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте