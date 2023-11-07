Обвиняемого в растрате экс-директора петербургского НИИ вакцин оставили в СИЗО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил в СИЗО бывшего директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) и почетного консула Никарагуа в Петербурге Виктора Трухина по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обвинение господину Трухину было предъявлено в сентябре. Ему инкриминируют растрату $5,9 млн (436,7 млн руб. по курсу на момент предполагаемого преступления). По версии следствия, Виктор Трухин перевел в 2021 году бюджетные деньги на счет зарегистрированной в Никарагуа «дочки» СПбНИИВС The Latin American Institute of Biotechnology Mechnikov (Институт Мечников) — совместного российско-никарагуанского предприятия по производству вакцин и единственного в этом роде в латиноамериканском государстве. В том же году Трухин стал почетным консулом в Петербурге этой республики.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с момента избрания меры выяснилось, что господин Трухин имеет гражданство Республики Никарагуа, при этом соответствующие органы об этом он не уведомил. Кроме того, у следствия есть основания полагать, что фигурант совершил преступление с иными неустановленными лицами, либо при пособничестве.

На заседании по избранию меры пресечения экс-директор петербургского НИИ просил домашний арест: он заявил, что не намерен скрываться и кому-то угрожать, а также подчеркнул, что 1982 года работал без прерывания стажа и имеет благодарности, в том числе государственные. Однако в послаблениях судом ему было отказано.

О том, как бывший директор петербургского НИИ стал обвиняемым по делу о растрате, читайте в материале «Ъ» «Вакцина не помогла от ареста».

Андрей Кучеров

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