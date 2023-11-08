Прокурор назвал свою цену за действия художницы

Гособвинение запросило восемь лет лишения свободы для художницы Александры Скочиленко за «ценники» с информацией о действиях российской армии на территории Украины. Девушку обвиняют в распространении недостоверной информации о ВС РФ, так называемых фейках. Прокурор уверен, что вина девушки полностью доказана. Адвокаты считают иначе, назвав выступление гособвинителя «политинформацией для младшего военного персонала». На следующем заседании, 13 ноября, с защитительной речью выступит сторона защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня, 8 ноября, прошли прения по уголовному делу Александры Скочиленко. С обвинительной речью выступил прокурор Александр Гладышев. Гособвинитель попросил суд назначить восемь лет лишения свободы художнице Александре Скочиленко, а также лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на три года. Прокурор считает, что отбывать наказание художница должна в исправительной колонии общего режима.

Александра Скочиленко находится под стражей уже полтора года. Ее задержали в апреле 2022 года по статье о распространение фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание 10 лет лишения свободы). В марте художница заменила пять ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о проведении СВО на территории Украины. По мнению гособвинения, информация на «ценниках» не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ.

По мнению прокурора, вина Александры Скочиленко в «полном объеме доказана» и подтверждается, в том числе, показаниями свидетелей. Гособвинитель во время выступления вспомнил показания пенсионерки Галины Барановой, «друга-детства» Александры Скочиленко Алексея Николаева и военных, которые находились в зоне боевых действий. Во время предыдущих заседаний, Алексей Николаев заявлял, что часть формулировок, которые значатся в материалах дела, он не использовал. Второй свидетель, военнослужащий Станислав Оженков, на допросе в зале суда заявил, что он не имеет понятия о сути уголовного дела. А госпожа Баранова, которая обнаружила «ценники» и написала заявление в полицию, на заседаниях суда не присутствовала вовсе — ее показания в начале судебного следствия зачитал прокурор.

Доводы стороны защиты прокурор считает необоснованными. Он полагает, что позиция адвокатов и Александры Скочиленко о ее невинности «является попыткой избежать уголовной ответственности». А также уверен, что девушка могла сверить данные с официальными источниками: потому что пользовалась средствами связи и могла просматривать новостные каналы.

«Что касается умысла. Эксперты подробно дали ответ на этот вопрос. Скочиленко сравнивает Россию с фашистским государством. Эксперты пояснили, что на данный момент Россия не имеет элементов фашистского государства. Скочиленко в ценниках пишет, что Россия напала на Украину. Но целью СВО является защита территорий Донецкой и Луганской народных республик, а именно граждан от агрессии, которая была проявлена со стороны Украины»,— зачитал прокурор.

С экспертизой, на которую ссылается прокурор, сторона защиты не согласна. На прошлом заседании судья отклонила ходатайство адвокатов об исключении лингвистической экспертизы, которую провели преподаватели СПбГУ Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова. Эксперты стороны защиты не раз отмечали, что экспертное заключение сделано непрофессионально.

В качестве смягчающих обстоятельств прокурор попросил суд учесть хронические заболевания Александры Скочиленко, занятие общественной и благотворительной деятельностью.

Сторона защиты после выступления прокурора ходатайствовала об отложении заседания для подготовки к прениям. По словам адвоката Юрия Новолодского, в речи прокурора отсутствовал детальный анализ доказательств, которые подтверждали бы вину их подзащитной. «Просто ссылка на показания одного, другого — это вообще не похоже на речь государственного обвинителя. Гораздо больше похоже на политинформацию для младшего военного персонала. <...> Совершенно непонятно, как же господин прокурор доказал субъективную сторону преступления. Каждое голословное утверждение мы опровергнем фактами»,— подчеркнул господин Новолодский. Адвокаты выступят в прениях 13 ноября.

«Прямо сейчас я нахожусь в состоянии шока. Восемь лет! Политической активистке Ольге Смирновой запрашивали меньше — семь лет!»— эмоционально выступила Александра Скочиленко. На этих словах ее прервала судья.

На прошлом заседании художница рассказала, что, размещая ценники, хотела, чтобы военные действия остановились. «Это было моей мотивацией: не ненависть, не вражда, а сострадание. Просто хотела, чтобы все это закончилось»,— высказалась тогда художница.

На данный момент в Петербурге за распространение фейков о российской армии (по ст. 207.3 УК РФ) судят режиссера-документалиста Всеволода Королева, члена движения «Солидарность» Евгения Бестужева, менеджера проектов в небольшой фирме Викторию Петрову. С начала года в городе уже вынесли несколько приговоров по данной статье: кладоискателя Олега Белоусова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, участницу движения «Демократический Петербург — Мирное сопротивление» Ольгу Смирнову — к шести годам, иеромонаха Иоанна Курмоярова — к трем годам.

Надежда Ярмула