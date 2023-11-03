Судебное следствие по делу Александры Скочиленко подошло к этапу прений

В Василеостровском районном суде 3 ноября прошло очередное заседание по делу Александры Скочиленко. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 207.3 УК РФ). Сторона защиты закончила представлять доказательства: судебное следствие подошло к этапу прений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В начале заседания, уже традиционно, судья передала адвокатам справку с текстом «этапом следовать может». На предыдущем заседании, 2 ноября, в такой же справке была сделана ошибка в фамилии и дате рождения Александры Скочиленко. В этот раз справка была написана без ошибок, но подписана медсестрой, которая, как отметила госпожа Скочиленко, ее сегодня не обследовала. При этом на заседании впервые не было рассмотрено ходатайство о проведении фото- и видеосъемки: в этот раз оно просто не было подано. Весь год, что идут заседания, судья такие ходатайство отклоняла и съемку запрещала.

Сторона защиты, представляя доказательства, ходатайствовала о приобщении к делу подборки категоричных высказываний президента РФ Владимира Путина — обещания о том, что «пенсионный возраст точно не будет поднят» и «Конституцию страны менять не будут». Таким образом адвокаты хотели доказать, что подсудимая имела полное право выражать свое мнение фразой: «Путин врет нам с экранов телевизоров», напечатанной на ценнике. Судья, согласившись с мнением прокурора, приобщить к делу документ отказалась, аргументировав тем, что «к делу это не относится».

На прошлом заседании адвокаты заявили ходатайство об исключении лингвистической экспертизы, которую провели преподаватели СПбГУ Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова. Эксперты стороны защиты ни раз отмечали, что экспертное заключение обвинений сделано непрофессионально. Сегодня это ходатайство судья также отклонила. По словам прокурора, экспертиза проведена без нарушений. Адвокаты с таким утверждением не согласны: они отмечают, что, например, появление второго эксперта противоречит уголовно-процессуальному кодексу РФ. «Вместе с тем, те экспертизы, заказанные. Не закАзанные, заказнЫе стороной защиты, были проведены специалистами, которые косвенно могут быть заинтересованы в даче соответствующих заключений»,— рассказал гособвинитель. Объяснить свое утверждение он планирует во время прений.

Александра Скочиленко, после завершения представления доказательств, дополнила свои предыдущие показания и подробнее рассказала о том, почему оставила ценники в магазинах. «24 февраля 2022 года наше общество раскололось. Произошел огромный общественный раскол, разделил семьи, близких, друзей. Это раскол мнений. Образовалась группа людей, которые безоговорочно поддержали СВО. Другая группа, к которой принадлежу я — пацифисты. Третья группа отнеслись к СВО нейтрально. Эта группа людей, которым нет дело до проблем, которые происходят вокруг. Мне хотелось, чтобы людей, которым все равно, стало меньше. <...> Основу моей мотивации составляют мои гуманистические ценности. Я просто хотела, чтобы военные действия остановились. Это было моей мотивацией: не ненависть, не вражда, а сострадание. Просто хотела, чтобы все это закончилось»,— эмоционально высказалась Александра Скочиленко.

Следующее заседание, на котором состоятся прения, пройдет 8 ноября. После прений последует приговор. Напомним, Александра Скочиленко находится под стражей уже полтора года. Девушку задержали в апреле прошлого года по обвинению в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы). В марте художница заменила пять ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о ходе боевых действий на Украине. Информация на них, согласно позиции обвинения, не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ.

Надежда Ярмула

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