Факторы осваивают логистику

По итогам третьего квартала четверть общего портфеля факторинга в России пришлась на финансирование цепочек поставок (SCF). К 2024 году показатель может вырасти до 30–35%, полагают участники рынка. SCF позволяет факторам удерживать в клиентах крупные компании и сохранять объемы бизнеса, но высокая концентрация портфеля создает риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом Ассоциации факторинговых компаний (АФК) за третий квартал. Согласно документу, по итогам января—сентября портфель Supply Chain Finance (SCF, финансирование цепочек поставок) достиг 461,4 млрд руб., составив 25% в общем объеме рынка. Это на 7 п.п. больше, чем по итогам первого квартала. Годом ранее показатель не рассчитывался.

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. SCF — комплексные программы, которые позволяют организовать финансирование неограниченного количества поставщиков в упрощенном режиме (см. “Ъ” от 21 февраля).

По данным АФК, общий портфель рынка факторинга по итогам третьего квартала достиг 1,79 трлн руб. Это на 33% больше, чем годом ранее. Общий доход факторов за период составил 96,6 млрд руб. Число активных факторов на рынке составило 11 тыс., активных клиентов — более 13 тыс.

На долю пяти крупнейших игроков («СберФакторинг», Альфа-банк, «ВТБ Факторинг», «ГПБ Факторинг», «ПСБ Факторинг») приходится 93% объема финансирования сегмента SCF — 432 млрд руб. Но по итогам третьего квартала внутри пятерки лидеров произошли изменения: Альфа-банк (94,5 млрд руб.) поднялся за квартал с третьего на второе место, обогнав «ВТБ Факторинг» (76,1 млрд руб.). Крупнейшим фактором в сегменте остался Сбербанк (175,2 млрд руб.), следует из материалов АФК.

Именно факторинг цепочек поставок помог рынку в 2023 году восстановиться после падения до почти 900 млрд руб. в 2022 году, и его доля будет расти, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его оценкам, к 2024 году доля SCF в портфеле может вырасти до 30–35% в объеме портфеля. «Агентский (реверсивный) факторинг позволяет как покупателям, так и поставщикам высвободить оборотный капитал с неоплаченных инвойсов,— поясняет господин Гришунин.— До СВО этой проблемы не стояло, так как не было необходимости создавать большие запасы товаров и комплектующих (не было задержек с поставками и проблем с платежами за них), а также риски неплатежей от покупателей были низкими».

Рост доли программ SCF в портфеле связан также с развитием технических возможностей факторов, отмечает гендиректор «ВТБ Факторинга» Игорь Внуков: «Становится все проще автоматизировать и цифровизировать процесс онбординга и финансирования большого потока поставщиков». Кроме того, уточняет он, для факторов развитие программ SCF стало эффективным инструментом удержания крупных компаний и сохранения объемов бизнеса, поскольку в дополнение к финансированию дебиторы синхронизируют финансовые и операционные циклы, повышают стабильность поставок.

Драйвером роста сегмента будут промышленные предприятия, которые используют SCF в качестве инструмента управления платежным календарем, полагает директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев. В четвертом квартале портфель SCF может вырасти еще на 50% за счет оплат вертикальными интегрированными нефтяными компаниями текущей и накопленной кредиторской задолженности, ожидает он. Крупным компаниям с обширной сетью контрагентов важны бесперебойность поставок, быстрые расчеты с поставщиками и возможность осуществления большого объема платежей, отмечает гендиректор «СберФакторинга» Игорь Лысенко.

Но есть и риски, предостерегает господин Внуков: «Высокая концентрация портфеля на ограниченном количестве компаний, что требует от фактора высокой культуры риск-менеджмента». Сейчас в основной массе финансирование цепочки заканчивается на поставщике, который поставил финальную продукцию дебитору, и, соответственно, риски минимальны. Но, опасается гендиректор «Росбанк Факторинга» Борис Мельников, «если посмотреть дальше и раскрутить цепочку на второе, третье колено поставщиков, риски вырастают в разы: без должной автоматизации сложно отслеживать исполнение промежуточных заказов или поставок».

Полина Трифонова