В межсезонье Сочи Парк снижает стоимость билетов

С 13 ноября график работы первого тематического парка развлечений изменился, появились прогулочные дни.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Сочи Парк открыт круглый год, и в осенне-зимний сезон продолжает работу в новом комфортном режиме.

Понедельник и вторник - прогулочные, когда аттракционы отдыхают, а в распоряжении гостей остаются территория парка для мини-путешествий, уличные игровые площадки, качалки для самых маленьких, Карусель сказок, совариум, экскурсии в атомариуме, шоу в дельфинарии. Парк открыт с 11.00 до 18.00.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Со среды по воскресенье программу прогулочных дней дополнят аттракционы, график их работы можно уточнить на сайте sochipark.ru. Время работы парка – с 11.00 до 19.00.

Стоимость билета в кассах - 1600 руб, на сайте - 1500 руб, единый прогулочный билет - 800 рублей (понедельник и вторник). Действуют скидки для гостей с сочинской пропиской, в продаже остаются годовые абонементы с безлимитным посещением Сочи Парка с момента покупки стоимостью 8000 рублей.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

В полную силу Сочи Парк заработает в период новогодней сказки с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. Гостей ждет насыщенная программа мероприятий, звездное выступление группы «Фрукты» в новогоднюю ночь, гастроли национального балета «Кострома» с хореографической сказкой «Снегурочка» с 1 по 7 января.

Подробности — на сайте sochipark.ru и в официальных соцсетях.

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