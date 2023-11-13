Депздрав Москвы заявил об отсутствии резкого роста госпитализаций с COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в Москве по заболеваниям ОРВИ, пневмонией и COVID-19 соответствует периоду сезонных заболеваний, существенного роста госпитализации в столице нет. Об этом сообщил московский департамент здравоохранения.

Так ведомство прокомментировало публикации об очередях из машин скорой помощи на территории клинической инфекционной больницы № 1. «Нахождение на территории одновременно до 22 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или внештатной ситуацией»,— говорится в Telegram-канале депздрава.

В ведомство уточнили, что в Москве достаточно больничных коек для приема пациентов с инфекционными заболеваниями и «необходимый неснижаемый запас коечного фонда».

Сегодня, 13 ноября, Telegram-канал Mash опубликовал видео, на кадрах которого более 20 машин скорой помощи, стоящих у инфекционной больницы на Волоколамском шоссе в Москве. Telegram-канал писал, что у прибывших пациентов подозрение на пневмонию и коронавирус.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за первую неделю ноября заболеваемость COVID-19 увеличилась на 31,7%, до 34 тыс., а число госпитализаций — на 33,4%, до 5 тыс. 10 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что за последние четыре недели заболеваемость выросла вдвое.

Лусине Баласян