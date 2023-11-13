Кандидатуру главы самарского кабмина до сих пор не внесли в губернскую думу

Во вторник, 14 ноября, состоится очередное заседание Самарской губернской думы. В его повестке отсутствует вопрос утверждения главы правительства региона.

С момента вступления в должность избранного губернатора Самарской области это уже второе заседание губернской думы. Глава региона снова не представит парламентариям руководителя кабинета министров. На прошлом заседании, которое состоялось 24 октября, данный вопрос также не значился в повестке. При этом врио главы правительства региона Виктор Кудряшов присутствовал на заседании областного парламента.

В настоящее время в региональном законодательстве нет временной нормы внесения главой региона кандидатуры главы кабинета министров на утверждение Самарской губернской думы. Правительством области с приставкой врио руководит Виктор Кудряшов, чью кандидатуру после выборов главы региона так и не удалось согласовать на федеральном уровне. Чиновник занимал указанный пост и во время предыдущего губернаторского срока Дмитрия Азарова. По данным «Ъ-Волга», у главы региона могли возникнуть сложности с согласованием кандидатуры господина Кудряшова в администрации президента РФ из-за того, что сын врио предправительства попал под проверку Госдумы как релокант, критиковавший СВО, президента Владимира Путина и действующую власть в РФ.

На заседании 14 ноября будут обсуждать итоги социально-экономического развития Самарской области за девять месяцев 2023 года и ожидаемые итоги развития за 2023 год и прогноз на 2024 год. Депутаты также рассмотрят проект региональных законов «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Самарской области, на 2024 год». Депутаты собираются внести изменения и в ряд региональных законов.

Евгений Чернов