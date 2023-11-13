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Коммерсантъ FM
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Серебряные призеры Олимпиады фигуристы Тарасова и Морозов завершили карьеру

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном фигурном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении спортивной карьеры.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на прокате на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в ноябре 2022 года

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на прокате на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в ноябре 2022 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на прокате на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в ноябре 2022 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости. Но на соревнования мы больше не поедем, нигде выступать не будем»,— рассказал Владимир Морозов в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале (цитата по изданию «Чемпионат»). По его словам, они планировали завершить карьеру еще в прошлом году, но в итоге решили «посоревноваться еще один год».

Спортсмены сообщили, что у них уже есть понимание, чем они будут заниматься в будущем, но раскрывать это они пока не станут. «Успешная ли у нас была карьера? Да, дальше — грандиозные планы»,— уточнила Евгения Тарасова.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступали в паре с 2012 года. В 2018 году на зимней Олимпиаде в Пхенчхане они завоевали серебряные медали в составе российской сборной в командном турнире фигуристов. В 2022-м на Играх в Пекине они завоевали серебро в парном катании. Также пара дважды побеждала на чемпионатах Европы и дважды завоевывала серебряные медали на мировом первенстве.

Александр Кислов

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