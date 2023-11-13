В «Одноклассниках» создали фейковую страницу главы Кошехабльского района Адыгеи

Глава администрации Кошехабльского района Адыгеи Заур Хамирзов предупредил о созданной фейковой странице в «Одноклассниках». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Прошу вас проявить бдительность и не реагировать на сообщения с данной страницы. В настоящее время сотрудниками соответствующих служб ведутся работы по установлению данного лица»,— заявил Заур Хамирзов.

В октябре министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов предупредил о создании фейковых аккаунтов главных врачей в соцсетях. У министра спорта Кубани Серафима Тимченко также появилось несколько фейковых каналов в Telegram.

Татьяна Ручкина

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