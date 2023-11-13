В Смольном утвердили проект планировки территории для Большого Смоленского моста

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки и межевания территории для строительства Большого Смоленского моста через Неву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, новая переправа соединит берега между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Протяженность моста составит около 1,6 км метров. На мосту будет шесть полос движения, по нему пойдут трамваи и другой общественный транспорт.

В городской администрации уточнили, что к существующей дорожной сети новый мост подключат через транспортные развязки — на проспекте Обуховский Обороны, на пересечении Дальневосточного проспекта, Союзного проспекта и улицы Коллонтай. Чтобы разделить транспортные и пешеходные потоки, предусмотрены пешеходные переходы разного уровня. Также запланирована велодорожка. Кроме этого, планируется реконструкция Ситцевого переулка протяженностью 260 м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный спланировал территорию под Большой Смоленский мост. Также сообщалось, что его начнут строить уже в декабре этого года. Строительство должно быть завершено до 2032 года.

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