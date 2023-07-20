Большой Смоленский мост начнут строить в декабре 2023 года

В декабре в Санкт-Петербурге начнется строительство Большого Смоленского моста, сообщил губернатор Александр Беглов.

В настоящий момент проект строительства согласуют с ФАУ «Главгосэкспертиза России». В Смольном отметили, что переправа предусмотрена Генпланом Петербурга и концепцией развития транспортной системы в городе. «Мост упросит поездки на транспорте для более чем 800 тысяч горожан»,— добавил господин Беглов.

Планируется, что на переправе будет шесть полос движения автотранспорта, два полотна для трамваев, пешеходная и велосипедная дорожки.

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