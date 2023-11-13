Комиссия СКР изучает прекращение расследования дела о преднамеренном банкротстве АО «Промышленное строительство»

Комиссия центрального аппарата СК Рф изучает факт прекращения дела о преднамеренном банкротстве АО «Промышленное строительство». Конкурсный управляющий организации Александр Братяшин ранее сообщал о продаже по заниженной стоимости залогового имущества организации через другие коммерческие структуры, в результате чего возникли многомиллионные убытки бюджета и кредиторов компании.

В СУ СКР по региону неоднократно вносили постановление о прекращении расследования уголовного дела, при этом суды не находили для этого оснований. В частности, Самарский районный суд в июле 2022 года признал незаконным постановление следователя СУ СКР по региону о прекращении уголовного дела. Комиссию центрального аппарата Следственного комитета РФ, работающую в Самарской области, заинтересовало большое число отказных материалов регионального управления ведомства в сфере коррупционных преступлений.

Потерпевшим по данному уголовному делу признано АО «Промышленное строительство» (прежнее название — ОАО «Автозаводстрой») в лице конкурсного управляющего Александра Братяшина. Гражданским истцом по делу также признана компания «Виктор и Ко», которая приобрела долговые обязательства АО «Промышленное строительство» перед банками «Глобэксбанк» и ВТБ по договорам цессии.

ОАО «Автозаводстрой» занималось возведением производственной площадки для выпуска автомобилей Chevrolet Niva второго поколения. Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. Однако до ввода объекта в эксплуатацию дело не дошло. Проект ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» был окончательно свернут в феврале 2018 года. Спустя полтора года АвтоВАЗ выкупил 50-процентную долю американского концерна в совместном предприятии. С августа 2020 года автомобили Chevrolet Niva производятся под брендом Lada.

Конкурсный управляющий Александр Братяшин ранее выявил, что сделка ОАО «Автозаводстрой» с ООО «Джей Ви Системз» (дочерней фирмой ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ») была заключена на «невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов». Когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО «Автозаводстрой» заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО «Джей Ви Системз» задолженность не признавали.

По данным „Ъ“, рыночная стоимость недвижимого имущества ОАО «Автозаводстрой» в мае 2015 года составляла более 785 млн руб., земельный участок оценивался в 56 млн руб. Указанная недвижимость была продана в это же время АО «Ангар» за 430 млн руб. или в почти в два раза ниже рыночной стоимости. Спустя месяц недвижимость была продана другой организации — ООО «Райз». Путем проведения фиктивных торгов с участием нескольких фирм недвижимость была переоформлена с ООО «Райз» на ООО «Валео Сервис». Фиктивность проведения этих торгов подтвердилась решением Самарского арбитражного суда, установившего, что информация о торгах была опубликована в газете, ни разу не выпустившей ни одного тиража издания. В отношении ООО «Райз» была введена процедура банкротства.

Представитель конкурсного управляющего АО «Промышленное строительство» полагает, что действия следственного органа по прекращению расследования уголовного дела являются незаконными, нарушающими права участников уголовного судопроизводства. В частности, указывается, что в случае прекращения уголовного дела следователь обязан был уведомить об этом потерпевшую сторону, однако это не было сделано. Со стороны представителей АО «Промышленное строительство» неоднократно направлялись обращения к руководителю СК РФ по региону Марату Галиханову с просьбой возобновлять расследование уголовного дела и принять меры к устранению систематической волокиты, однако это не было сделано. В настоящее время Марат Галиханов отстранен от своих обязанностей на время проверки центрального аппарата ведомства из-за большого количества отказного материала.

Евгений Чернов