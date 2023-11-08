СКР заинтересовало большое число отказного материала при расследовании коррупционных дел в Самарской области

Как стало известно «Ъ-Волга», комиссию центрального аппарата Следственного комитета РФ заинтересовало большое число отказных материалов самарского управления ведомства в сфере коррупционных преступлений. Проверяющие выясняют причину малого количества уголовных дел, возбуждаемых СУ СК РФ по региону, на основании материалов, переданных из ГСУ регионального Главка МВД.

Комплексная проверка представителей центрального аппарата СКР проводится в Самарской области с 7 по 17 ноября. По данным «Ъ-Волга», некоторые отказные материалы будут возвращены на доработку.

Ранее сообщалось, что в Самарской области организовали проверки сразу трех силовых ведомств. В регионе работали представители Генпрокуратуры РФ, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и СКР. В частности, сотрудники ГУЭБиПК МВД России проверяют причастность региональных и муниципальных чиновников к незаконным схемам по купле-продаже земельных участков.

Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее раскритиковал работу самарских следователей по инцидентам с мигрантами. На время проверки глава ведомства отстранил от должности руководителя СУ СКР по Самарской области Марата Галиханова.

Владимир Махов