Начальник войск РХБЗ Кириллов: США свернули часть биологических программ в мире

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что США свернули часть биологических программ в нескольких зарубежных странах. Комментариев от американской стороны на слова господина Кириллова не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кириллов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Игорь Кириллов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас непростая биологическая обстановка, связанная с тем, что на территории Украины было размещено практически 46 биологических лабораторий. Как реагируют на заявления России заокеанские соперники? Часть отмалчивается, иногда дают указания не реагировать вообще. Часть работ они свернули, мы считаем, это наше достижение»,— сказал Игорь Кириллов (цитата по ТАСС).

«Мы достучались до многих стран. Наверное, можно задуматься, чем на самом деле занимается Пентагон. Очень прагматично и с определенными целями. Первая и самая главная цель для них — управлять обстановкой, а вторая цель — зарабатывание денег, вытесняя конкурентов»,— добавил он.

Согласно открытым данным, США после распада СССР развивают предложенную сенаторами Сэмьюэлом Нанном и Ричардом Лугаром программу для стран СНГ по ликвидации ядерного, химического и биологического оружия. В 2005 году программа была расширена в области биологической безопасности. Она финансируется подведомственным Пентагону агентством, к 2013 году по ней было выделено $8,79 млрд.

Украина сотрудничает с США по этой программе с 2005 года. Ключевыми событиями, которые предшествовали заключению соглашения, согласно данным открытых источников, стали теракты со спорами сибирской язвы в США в 2001 году и вспышка коронавируса SARS в 2003-м. На сайте посольства США на Украине говорится, что основная цель программы — снижение биологической угрозы «посредством развития культуры управления биорисками».

Ведущий специалист по микробиологии в Германии профессор Роман Вёльфель, бывавший в украинских лабораториях, открытых по этой программе, в беседе с DW (признана иностранным агентом в РФ) в апреле 2022 года говорил, что там «занимаются в основном болезнями животных в сельском хозяйстве». Другие эксперты считают, что в этих лабораториях проводятся исследования с безвредными патогенами, которые невозможно использовать для биологического оружия.

В ноябре 2022 года Совбез ООН отклонил резолюцию России с требованием создать комиссию для расследования совместной военно-биологической деятельности США и Украины. В декабре 2022-го 52 страны—члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) издали совместное заявление, в котором сообщили, что Украина придерживается Женевской конвенции и не разрабатывает химическое оружие, в том числе в биологических лабораториях.

Александр Кислов