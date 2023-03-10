Начальник РХБЗ Кириллов заявил о 100 украинских участниках биопрограмм США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что у Минобороны есть информация о более 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. По его словам, основной задачей американских программ является установление глобального биологического контроля, при котором «национальные системы здравоохранения втянутых в это стран деградируют».

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Фото: Минобороны России Игорь Кириллов

Фото: Минобороны России

«В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более десяти граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины»,— сказал господин Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США (цитата по «РИА Новости»).

Игорь Кириллов отметил, что информация, полученная Минобороны в ходе военной операции на Украине, свидетельствует, что исследования по усилению функций опасных патогенов проводились в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья. По его словам, они носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании.

«Мы уже не раз обращали ваше внимание, что основной задачей биопрограмм США является установление глобального биологического контроля. Результатом избирательной помощи государствам, втянутым в программы, является переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов»,— сказал он.

Начальник РХБЗ добавил, что эта деятельность сопровождается строительством военных лабораторий вдоль границ геополитических противников, сбором штаммов особо опасных микроорганизмов и испытанием токсичных препаратов на людях.

Российские власти неоднократно обвиняли США в создании биолабораторий и разработке биологического оружия, в том числе на Украине. Киев и Вашингтон все обвинения отвергают. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР. По его словам, они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. В ноябре Совбез ООН отклонил резолюцию от России с требованием создать комиссию для расследования совместной военно-биологической деятельности США и Украины.