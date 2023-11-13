Лютеранский приход в Петербурге будет судиться с эстонским арендатором Яани Кирик

Религиозная организация «Эстонский Евангелическо-Лютеранский приход Святого Иоанна в Санкт-Петербурге», которая является владельцем церкви Святого Иоанна (Яани Кирик) на улице Декабристов, готовится к судебному заседанию с арендатором церкви — эстонским музыкально-концертным центром Eesti Kontsert. Об этом со ссылкой на настоятеля церкви Константина Субботина 13 ноября сообщает РБК Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество Яани Кирик в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сообщество Яани Кирик в соцсети «ВКонтакте»

По словам господина Субботина, здание Яани Кирик находится в безвозмездном пользовании у прихода, который, в свою очередь, заключил с Eesti Kontsert договор аренды на 49 лет. По соглашению концертный центр должен был отреставрировать здание и затем заниматься его техническим обслуживанием и вносить коммунальные платежи. Кроме этого, организация должна проводить там культурные мероприятия — концерты, просветительские встречи, занятия по эстонскому языку и так далее. При этом, как отметил настоятель Яани Кирик, после введения санкций из-за начала боевых действий на Украине свои договоренности эстонская сторона исполнять перестала.

«В итоге приход на совете прихода принял решение о расторжении этого договора. Это было очень болезненно воспринято [Eesti Kontsert]. Они посчитали, что все сделали для исполнения договора. При этом уже накопились долги к тому времени по коммунальным платежам»,— отметил господин Субботин.

Агентство обращает внимание, что на днях в эстонских СМИ появилась информация, что Eesti Kontsert просит у эстонских властей 71,9 тыс. евро для покрытия расходов российским юридическим компаниям, которые представляют интересы организации в российских судах и органах власти. Помимо этого, концертный центр требует компенсировать около 6,5 тыс. евро на расходы по обеспечению безопасности на территории Яани Кирик.

По данным портала, иск в Арбитражный суд Петербурга лютеранский приход подал еще в апреле, однако суд откладывал судебное разбирательство. Следующее заседание назначено на декабрь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что другая лютеранская церковь в Петербурге — Анненкирхе — подала в суд на блогера Вадима Егорова, который в интервью назвал религиозное учреждение «сепаратистским объединением» и «немножко антироссийским проектом».

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб» «Анненкирхе отстраняется от обвинений в сепаратизме».

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