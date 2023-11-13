В октябре на СвЖД отправка контейнеров по России выросла на 8,6%

В период с января по октябрь 2023 года Свердловская железная дорога (СвЖД) перевезла 364,9 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,6% к показателям аналогичного периода прошлого года). Как сообщили в пресс-службе СвЖД, внутри страны отправлено 212 тыс. ДФЭ (+8,6%).

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С начала года во всех видах сообщения было отправлено 259,8 тыс. тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+2,6%). Всего с начала года было перевезено 4,7 млн тонн грузов, в частности:

химические и минеральные удобрения — 10,8 тыс. (рост в 22 раза);

автомобили и комплектующие – 2 тыс. ДФЭ (рост в 13 раз к январю — октябрю 2022 года);

зерно — 9,1 тыс. (рост в 12 раз);

продукты перемола — 1,1 тыс. (рост в 2,3 раза);

черные металлы — 16,1 тыс. (+12%);

метизы — 4,5 тыс. (-25,8%);

цветные металлы — 11,5 тыс. (-16,2%);

химикаты и сода — 102,2 тыс. ДФЭ (-11,9%);

нефть и нефтепродукты — 26,9 тыс. (-2,3%).

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. С января по сентябрь СвЖД перевезла 328,1 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,2% к показателям аналогичного периода прошлого года). Внутри страны было отправлено 191 тыс. ДФЭ (+10,4%).

Напомним, специалисты СвЖД разработали 31 новый маршрут для ускоренных грузоперевозок, в том числе и 23 контейнерных.

Полина Хабарова

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