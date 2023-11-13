В октябре на СвЖД отправка контейнеров по России выросла на 8,6%
В период с января по октябрь 2023 года Свердловская железная дорога (СвЖД) перевезла 364,9 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,6% к показателям аналогичного периода прошлого года). Как сообщили в пресс-службе СвЖД, внутри страны отправлено 212 тыс. ДФЭ (+8,6%).
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
С начала года во всех видах сообщения было отправлено 259,8 тыс. тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+2,6%). Всего с начала года было перевезено 4,7 млн тонн грузов, в частности:
- химические и минеральные удобрения — 10,8 тыс. (рост в 22 раза);
- автомобили и комплектующие – 2 тыс. ДФЭ (рост в 13 раз к январю — октябрю 2022 года);
- зерно — 9,1 тыс. (рост в 12 раз);
- продукты перемола — 1,1 тыс. (рост в 2,3 раза);
- черные металлы — 16,1 тыс. (+12%);
- метизы — 4,5 тыс. (-25,8%);
- цветные металлы — 11,5 тыс. (-16,2%);
- химикаты и сода — 102,2 тыс. ДФЭ (-11,9%);
- нефть и нефтепродукты — 26,9 тыс. (-2,3%).
СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. С января по сентябрь СвЖД перевезла 328,1 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,2% к показателям аналогичного периода прошлого года). Внутри страны было отправлено 191 тыс. ДФЭ (+10,4%).
Напомним, специалисты СвЖД разработали 31 новый маршрут для ускоренных грузоперевозок, в том числе и 23 контейнерных.