Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В сентябре 2023 года Кагоцел® вошел в ТОП-20 брендов российского аптечного рынка

По данным аналитического агентства DSM Group за сентябрь 2023 года, современный противовирусный препарат Кагоцел®, выпускаемый «Биннофарм Групп», вошел в ТОП-20 всех лекарственных препаратов российского аптечного рынка по объему продаж в рублях. Препарат вышел на 18-е место, прибавив 110 мест по сравнению с предыдущим периодом.

Объем продаж препарата за отчетный период в стоимостном выражении составил 513 млн рублей, показав максимальный прирост среди других препаратов в 166,1 % (месяц к месяцу).

Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»:

«Кагоцел® на протяжении последних двух лет является фокусным брендом для «Биннофарм Групп». В 2023 году препарат, несмотря на сезонное падение рынка, демонстрирует рост продаж и впечатляющую динамику. Его успех обусловлен клинически доказанной эффективностью, правильно выбранной стратегией продвижения и усилиями нашей команды»..

В 2023 году Кагоцел® стал лауреатом ежегодной премии фармацевтов Smartpharma® Awards в категории «Противовирусное средство №1 от гриппа и других ОРВИ с возможностью запоздалого старта лечения».

ООО «Биннофарм Групп»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...