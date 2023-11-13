В сентябре 2023 года Кагоцел® вошел в ТОП-20 брендов российского аптечного рынка

По данным аналитического агентства DSM Group за сентябрь 2023 года, современный противовирусный препарат Кагоцел®, выпускаемый «Биннофарм Групп», вошел в ТОП-20 всех лекарственных препаратов российского аптечного рынка по объему продаж в рублях. Препарат вышел на 18-е место, прибавив 110 мест по сравнению с предыдущим периодом.



Объем продаж препарата за отчетный период в стоимостном выражении составил 513 млн рублей, показав максимальный прирост среди других препаратов в 166,1 % (месяц к месяцу).

Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»:

«Кагоцел® на протяжении последних двух лет является фокусным брендом для «Биннофарм Групп». В 2023 году препарат, несмотря на сезонное падение рынка, демонстрирует рост продаж и впечатляющую динамику. Его успех обусловлен клинически доказанной эффективностью, правильно выбранной стратегией продвижения и усилиями нашей команды»..

В 2023 году Кагоцел® стал лауреатом ежегодной премии фармацевтов Smartpharma® Awards в категории «Противовирусное средство №1 от гриппа и других ОРВИ с возможностью запоздалого старта лечения».

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