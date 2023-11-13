Politico: дипслужбе ЕС пришлось объясниться за слова Борреля о гумпаузах в Газе

Глава европейской дипломатии Евросоюза (ЕС) обнародовал позицию блока по вопросу гуманитарных пауз в секторе Газа до того, как она была сформулирована всеми странами. После этого государства ЕС получили объяснения от высокопоставленного чиновника, пишет Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Испания, откуда родом господин Боррель, добивалась полного прекращения огня, в то время как Германия, Австрия и Чехия хотели избежать формулировок, которые ущемляли бы право Израиля на оборону. Жозеп Боррель 23 октября заявил о «базовом консенсусе» относительно необходимой гуманитарной паузы. Итоговая позиция была обнародована 27 октября — в ней говорилось о многократных гуманитарных паузах.

Несколько источников Politico среди дипломатов рассказали, что действия Жозепа Борреля странам Евросоюза был вынужден прокомментировать чиновник дипломатического подразделения ЕС Стефано Саннино. Двое из них назвали его речь объяснением ситуации, еще один — «способом извиниться».

В отношении необходимости гуманитарных пауз в секторе Газа Евросоюз использует только множественное число. Politico пишет, что ЕС прибегает к этому, чтобы позиция блока не была интерпретирована как призыв к долгому прекращению огня.

Одним из первых на заявление господина Борреля отреагировал глава МИД Австрии Александер Шалленберг и призвал его «придерживаться позиции» Евросовета. Эксперт Центра европейских реформ Луиджи Скацциери сказал Politico, что заявление главы дипломатии ЕС способствовало ощущению раскола в этом вопросе.

6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличивает помощь для населения сектора Газа на €25 млн. Общий объем помощи анклаву со стороны Евросоюза достиг €100 млн.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Петр Бузлаев