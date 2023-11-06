ЕС увеличил гуманитарную помощь Газе до €100 млн

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз увеличивает гуманитарную помощь для населения сектора Газа на €25 млн. Таким образом, объем помощи Евросоюза сектору Газа достиг €100 млн.

«Сегодня я могу объявить, что мы увеличиваем гуманитарную помощь Газе еще на €25 млн. Тем самым Европейский союз потратит в общей сложности €100 млн на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы»,— сообщила Урсула фон дер Ляйен на совещании послов ЕС в Брюсселе.

Она также добавила, что Евросоюз продолжает работать с Израилем, Египтом и ООН, «чтобы пропустить больше конвоев в Газу, в том числе используя коридоры и паузы для гуманитарных нужд». 15 октября ЕС увеличил размер помощи сектору Газа с €50 млн до €75 млн.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на совещании заявил, что война Израиля и «Хамаса» стала результатом «коллективного политического и морального провала».

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Анастасия Ларина