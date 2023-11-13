Путин обсудил с президентом Сенегала гуманитарную ситуацию в Газе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сенегальским коллегой Маки Саллом, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы обсуждались гуманитарная ситуация в секторе Газа и вопросы двустороннего сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Сенегала и России Маки Салла (слева) и Владимир Путин

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Президенты Сенегала и России Маки Салла (слева) и Владимир Путин

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

«Проведен также обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжелой гуманитарной ситуацией»,— отмечает пресс-служба президента РФ. Кроме того, во время беседы «обсуждались актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей».

Также в Кремле уточняют, что российско-сенегальские контакты на высоком уровне в ближайшее время продолжатся «по различным каналам».

В последний раз Владимир Путин общался с господином Саллом в августе в Санкт-Петербурге в ходе форума «Россия—Африка». Тогда помимо вопросов двустороннего сотрудничества они обсуждали мирное урегулирование военного конфликта на Украине и поставки российского зерна африканским государствам.

Подробнее о форуме читайте в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда».

Александр Кислов