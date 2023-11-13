В Приморском районе Петербурга продлили троллейбусный и автобусный маршруты

С 15 ноября в Приморском районе Санкт-Петербурга для удобства пассажиров продлевается троллейбусный маршрут №50. Он будет следовать от Шуваловского проспекта по проспекту Авиаконструкторов (обратно — по Нижне-Каменской, Глухарской улицам, проспекту Авиаконструкторов) до конечной остановки «Плесецкая улица».

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Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, на линии в будние дни будут работать 12 троллейбусов, выполняя 156 рейсов с интервалом 10-14 минут.

Кроме этого, с 1 ноября для жителей Приморского района, в частности проживающих в ЖК «Чистое небо», продлили также автобусный маршрут № 258 и усилили трамвайный маршрут № 18 (ул. Шаврова — станция метро «Старая Деревня»), уточнили в комтрансе.

Ранее «Ъ-СПб» писал об изменении некоторых маршрутов наземного пассажирского транспорта в Петербурге с начала ноября. Также сообщалось, что троллейбусный маршрут №12 теперь связывает три района города.

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