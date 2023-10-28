Троллейбусный маршрут №12 свяжет три района Петербурга

С понедельника, 30 октября, петербургский троллейбус №12 поедет по новой трассе — от Тульской улицы до улицы Кораблестроителей, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Новый маршрут соединит три района города: Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный. На маршрут выйдут 13 троллейбусов с увеличенным автономным ходом — они оборудованы аккумуляторами и могут проехать до 20 км без контактной сети. Интервал движения составит от 13 до 20 минут.

Маршрут троллейбуса №12 менялся множество раз с тех пор, как был открыт в 1955 году. С 30 октября троллейбус будет отправляться от остановки на Тульской улице, конечной будет остановка на улице Кораблестроителей.

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