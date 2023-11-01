Комтранс сообщил об изменениях в движении автобусов и трамваев с 1 ноября

С 1 ноября в Санкт-Петербурге изменится график движения некоторых автобусов, трамваев и троллейбусов. По просьбам петербуржцев время выхода на маршрут автобусов №145Б (Кировский завод — Геологическая улица, 75) и №197 (Царское село — станция метро «Купчино») сместили на 4:45 в будние дни, сообщили в комитете по транспорту.

Время отправления автобуса № 410 от вокзала в Зеленогорске скорректировали с учетом прибытия и отправления электричек и перенесли в будние дни на 8:28. В Приморском районе продлен автобусный маршрут № 258 по проспекту Авиаконструкторов до Плесецкой улицы. На автобусном маршруте №4 исключен заезд на станцию «Уткина заводь». Увеличилось количество рейсов на автобусном маршруте № 124 (Автобусная станция «Хасанская ул.» — станция метро «Девяткино»), интервал в часы пик теперь должен составить от 10 до 16 минут.

Трамвайный маршрут №18 (улица Шаврова — станция метро «Старая деревня») усилили дополнительными вагонами, за счет этого интервал в час пик сократится до 5 минут. На шести троллейбусных маршрутах (№№ 5, 7, 11, 15, 16, 33) появилась новая остановка — Кавалергардская улица.

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