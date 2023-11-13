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Коммерсантъ FM
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Акции «Софтлайн» упали на 9% на фоне старых сообщений о дивидендах и эмиссии

Акции поставщика IT-решений «Софтлайна» резко упали после появления на портале раскрытия информации о невыплате компанией дивидендов за 2022 год и выпуске акций. В «Софтлайне» позднее пояснили, что это перевыпуск старых сообщений.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Дорогие инвесторы, обращаем ваше внимание, что сегодня на странице раскрытия ПАО "Софтлайн" выходят ряд сообщений. Это не новые сообщения, а лишь перевыпуск старых сообщений, который необходим по техническим причинам»,— говорится в пресс-релизе «Софтлайна» в Telegram.

На этом фоне стоимость акций «Софтлайна» на Московской бирже падала на 9,3%. По данным на 13:40, акции компании снижаются на 2,61%, до 155,32 руб. за бумагу.

«Софтлайн» занимается информационной безопасностью и созданием сервисов в этой области. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год выросла почти в 7 раз год к году, до 6,5 млрд руб. Основные торги ее бумагами на Мосбирже начались в сентябре. В октябре «Софтлайн» определил цену выпуска дополнительных акций.

Лаура Кеффер

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