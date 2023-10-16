«Софтлайн» определил цену выпуска дополнительных акций на Мосбиржу
Совет директоров ПАО «Софтлайн» определил цену размещения дополнительного выпуска акций на Московской бирже. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость каждой акции допвыпуска установлена в размере цены основных акций на момент закрытия торгов на Мосбирже в день перед их размещением. Объем выпуска не разглашается.
Стоимость акции «Софтлайна» сегодня, 16 октября, на 12:01 составляет 183,4 руб. Основные торги бумагами компании на Мосбирже начались 26 сентября.
«Софтлайн» занимается информационной безопасностью и созданием сервисов в этой области. На биржу компания вышла после разделения Noventiq Holdings на российский и международный бизнесы в 2022 году, а также завершения процесса обмена расписок.