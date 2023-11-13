Знак против платной парковки установили активисты на Васильевском острове

В МО «Гавань» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга активисты установили знак с надписью против введения платной парковки. Соответствующее фото опубликовано в муниципальном сообществе «МояГавань» в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «Моя Гавань» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Группа «Моя Гавань» в соцсети «ВКонтакте»

«Вот такой знак установили напротив МО Гавань. Платные парковки появились в Василеостровском районе с 1 ноября. Муниципальное образование Гавань стало единственным, которое официально выступило против введения платных парковок в районе»,— говорится в сообщении.

«Ъ-СПб» писал, что в середине октября активисты из МО «Гавань» обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой исключить муниципальный из зоны платной парковки. Позднее с предложением отменить платную парковку на всем Васильевском острове выступил депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

Подробнее о расширении зоны платной парковки в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Парковки наводят мосты к Васильевскому острову».

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