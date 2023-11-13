Возобновляется суд по взысканию ущерба с бывших топ-менеджеров РКЦ «Прогресс»

Суд Октябрьского района Самары рассмотрит иск госкорпорации «Роскосмос» и АО «РКЦ "Прогресс"» к бывшим начальнику финансового управления завода Светлане Кирилиной и главному инженеру предприятия Сергею Тюлевину. Слушания пройдут 27 ноября текущего года. Информация размещена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сумма требований госкорпорации и самарского предприятия к бывшим топ-менеджерам завода в материалах суда не раскрывается. Разбирательство касается возмещения ущерба, который, по версии следствия, ранее Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин причинили «Роскосмосу».

В декабре 2021 года Кировский районный суд Самары признал бывших топ-менеджеров виновными в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и в нецелевом расходовании бюджетных средств (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ). По второй статье суд освободил их от ответственности по причине истечения срока давности. Подсудимые получили по девять лет колонии общего режима каждый.

Кроме того, обвинение оценило общий ущерб «Роскосмосу» от действий топ-менеджеров в 849 млн руб., и соответствующий гражданский иск был полностью удовлетворен. Однако в апреле текущего года стало известно о смягчении приговора осужденным. Срок заключения Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина был снижен с девяти до шести с половиной лет. Тогда же адвокат Анатолий Мотин сообщил СМИ о том, что гражданский иск был отменен.

Суд приступил к рассмотрению данного уголовного дела в июне 2022 года. В материалах следствия по делу речь идет о заключении в 2014 году топ-менеджерами с ООО «Союзобщемашимпорт» фиктивного договора и оплату неоказанных услуг по шефнадзору за строительством фундамента и подготовкой монтажной площадки для обустройства гидравлического вытяжного пресса «Шуллер». При этом потребности в оказании указанных услуг не было, и работы не выполнялись, считают правоохранители. Ущерб по уголовному делу составил более 16,6 млн руб.

В мае «Роскосмос» вместе с прокуратурой региона и АО «РКЦ "Прогресс"» обратился в Кировский районный суд Самары с иском о взыскании вреда к осужденным. Однако он постановил передать материалы по подсудности в Октябрьский районный суд.

Кроме того, в октябре суд вынес новый приговор Сергею Тюлевину и Светлану Кирилиной. Они были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в крупном размере. Суд назначил каждому из них семь лет колонии общего режима. В материалах следствия по делу речь идет о заключении в 2014 году топ-менеджерами с ООО «Союзобщемашимпорт» фиктивного договора и оплату неоказанных услуг по шефнадзору за строительством фундамента и подготовкой монтажной площадки для обустройства гидравлического вытяжного пресса «Шуллер». При этом потребности в оказании указанных услуг не было, и работы не выполнялись, считают правоохранители. Ущерб по уголовному делу составил более 16,6 млн руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Топ-менеджерам добавили срок».

Георгий Портнов