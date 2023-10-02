Топ-менеджерам добавили срок

В Самаре суд приговорил экс-топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» Сергея Тюлевина и Светлану Кирилину к семи годам колонии общего режима. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве в крупном размере. По первой статье подсудимым назначили штраф. Однако из-за истечения сроков давности уголовного преследования бывших топ-менеджеров освободили от этого наказания. Ранее суд вынес приговор по другому уголовному делу в отношении Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Подсудимые получили по девять лет колонии общего режима каждый. Затем срок заключения был снижен до шести с половиной лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве в крупном размере

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Экс-топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве в крупном размере

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор в отношении экс-начальника финансового управления самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светлане Кирилиной и бывшего главного инженера предприятия Сергея Тюлевина. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

«Каждому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений (с учетом приговора Кировского районного суда Самары от 02.12.2021) в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— уточнили в суде.

За злоупотребление должностными полномочиями подсудимым назначили наказание в виде штрафа в 50 тыс. руб. Однако в связи с истечением сроков давности уголовного преследования бывших топ-менеджеров освободили от указанного наказания.

Суд приступил к рассмотрению данного уголовного дела в июне 2022 года. В материалах следствия по делу речь идет о заключении в 2014 году топ-менеджерами с ООО «Союз­общемашимпорт» фиктивного договора и оплату не­оказанных услуг по шефнадзору за строительством фундамента и подготовкой монтажной площадки для обустройства гидравлического вытяжного пресса «Шуллер». При этом потребности в оказании указанных услуг не было, и работы не выполнялись, считают правоохранители. Ущерб по уголовному делу составил более 16,6 млн руб.

В декабре 2021 года Кировский районный суд Самары вынес приговор по другому уголовному делу в отношении Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина. Они обвинялись по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»). По второй статье суд освободил их от ответственности по причине истечения срока давности. Подсудимые получили по девять лет колонии общего режима каждый. Однако в апреле текущего года Самарский областной суд изменил приговор — срок заключения бывших топ-менеджеров был снижен с девяти до шести с половиной лет.

По данным материалов дела, Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин были причастны к покупке на торгах оборудования для производства ракет-носителей «Союз2» по завышенной цене. Общий ущерб «Рос­космосу» от действий топ-менеджеров обвинение оценило в 849 млн руб. Гражданский иск госкорпорации к фигурантам дела суд полностью удовлетворил.

Уголовное дело в отношении Сергея Тюлевина и Светланы Кирилиной было возбуждено в октябре 2016 года после масштабной проверки «Роскосмоса». Предметом разбирательства «Роскосмоса», а затем и уголовного расследования стал контракт на модернизацию производственной базы РКЦ «Прогресс» для серийного выпуска ракет-носителей «Союз2», который самарское предприятие заключило 17 октября 2011 года с ООО «Спец Строй».

В рамках контракта космический центр должен был купить и смонтировать за 2,9 млрд руб. чешский станочный центр модели FOZO 80VR/2,6 и итальянский токарно-фрезерный многоцелевой станок AC 62 TM 5500. Поставщик «Спец Строй» привлек в качестве соисполнителей контракта компанию «Технокомплектлинии», заключив с ней договоры на поставку чешской и итальянской продукции стоимостью €3,552 млн и €7,489 млн соответственно. «Спец Строй» перечислил указанной компании два аванса на сумму около 175 млн руб., однако впоследствии, по версии ФСБ, с целью извлечения выгоды и преимуществ для аффилированного с руководством «Прогресса» ООО «Самарская торговая компания — Экспорт 2002» принял решение о замене «Технокомплектлиний». В ноябре 2014 года были подписаны договоры о замене лиц в обязательствах с иностранными контр­агентами.

По данным следствия, в январе 2015 года «Прогресс», несмотря на ранее заключенный контракт, объявил конкурс на закупку чешского станочного центра на условиях, выгодных «Экспорту 2002». Следствие также выяснило, что указанная в условиях тендера стоимость оборудования была необоснованно завышена и составила €3,75 млн (при цене изготовителя €2,26 млн). В итоге в январе 2015 года «Прогресс» заключил с «Экспортом 2002» контракт, по которому стоимость чешского оборудования составила €3,72 млн. Ранее заключенный договор с «Технокомплектлиниями» был расторгнут.

В итоге, как посчитали в ФСБ, приобретение «Прогрессом» чешского станочного центра с привлечением «Спец Строя» и «Экспорта 2002» проводилось с завышением стоимости оборудования в пользу последних. Схожая схема была использована и в случае с приобретением итальянского станка.

Ранее стало известно о том, что бывший гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин не будет отбывать пятилетний срок в колонии. Шестой кассационный суд пересмотрел обвинение и заменил наказание экс-топ-менеджера на условный срок в два года. Александра Кирилина признали виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. в июле 2021 года. Затем Самарский областной суд сократил срок заключения до пяти лет, сняв одно из обвинений. По версии следствия, глава «Прогресса» заключил невыгодный для предприятия контракт и присвоил имущество завода на несколько миллионов рублей. Александр Кирилин вину не признал.

Ани Айвазян