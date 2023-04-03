Апелляция вычла два с половиной года

Суд изменил приговор бывшей начальнику финансового управления самарского РКЦ «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светлане Кирилиной и экс-главному инженеру предприятия Сергею Тюлевину. Срок заключения в колонии бывших топ-менеджеров был снижен с девяти до шести с половиной лет. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями при поставках оборудования для производства ракет-носителей «Союз2» и нецелевом расходовании бюджетных средств. Второе обвинение было снято в связи с истечением срока давности. Обвинение оценило общий ущерб «Роскосмосу» от действий топ-менеджеров в 849 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарский областной суд изменил приговор бывшей начальнику финансового управления самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светлане Кирилиной и экс-главному инженеру предприятия Сергею Тюлевину. Срок заключения бывших топ-менеджеров в колонии общего режима был снижен с девяти до шести с половиной лет. Информацию подтвердили в пресс-службе учреждения.

В декабре 2021 года Кировский районный суд Самары признал бывших топ-менеджеров виновными в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и в нецелевом расходовании бюджетных средств (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ). По второй статье суд освободил их от ответственности по причине истечения срока давности. Подсудимые получили по девять лет колонии общего режима каждый. Гособвинение запрашивало для подсудимых по десять лет колонии. Ранее Светлана Кирилина просила суд отсрочить исполнение приговора до достижения совершеннолетия ее четырехлетнего ребенка.

Согласно материалам дела, Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин были причастны к покупке на торгах оборудования для производства ракет-носителей «Союз2» по завышенной цене. Обвинение оценило общий ущерб «Роскосмосу» от действий топ-менеджеров в 849 млн руб. Суд полностью удовлетворил гражданский иск госкорпорации к фигурантам дела.

Уголовное дело в отношении Сергея Тюлевина и Светланы Кирилиной было возбуждено в октябре 2016 года после масштабной проверки «Роскосмоса». Предметом разбирательства «Роскосмоса», а затем и уголовного расследования стал контракт на модернизацию производственной базы РКЦ «Прогресс» для серийного выпуска ракет-носителей «Союз2», который самарское предприятие заключило 17 октября 2011 года с ООО «Спец Строй».

В рамках контракта космический центр должен был купить и смонтировать за 2,9 млрд руб. чешский станочный центр модели FOZO 80VR/2,6 и итальянский токарно-фрезерный многоцелевой станок AC 62 TM 5500. Поставщик «Спец Строй» привлек в качестве соисполнителей контракта компанию «Технокомплектлинии», заключив с ней договоры на поставку чешской и итальянской продукции стоимостью €3,552 млн и €7,489 млн соответственно. «Спец Строй» перечислил указанной компании два аванса на сумму около 175 млн руб., однако впоследствии, по версии ФСБ, с целью извлечения выгоды и преимуществ для аффилированного с руководством «Прогресса» ООО «Самарская торговая компания — Экспорт2002» принял решение о замене «Технокомплектлиний». В ноябре 2014 года были подписаны договоры о замене лиц в обязательствах с иностранными контрагентами.

По данным следствия, в январе 2015 года «Прогресс», несмотря на ранее заключенный контракт, объявил конкурс на закупку чешского станочного центра на условиях, выгодных «Экспорту2002». Следствие также выяснило, что указанная в условиях тендера стоимость оборудования была необоснованно завышена и составила €3,75 млн (при цене изготовителя €2,26 млн). В итоге в январе 2015 года «Прогресс» заключил с «Экспортом2002» контракт, по которому стоимость чешского оборудования составила €3,72 млн. Ранее заключенный договор с «Технокомплектлиниями» был расторгнут.

В итоге, как сочли в ФСБ, приобретение «Прогрессом» чешского станочного центра с привлечением «Спец Строя» и «Экспорта2002» проводилось с завышением стоимости оборудования в пользу последних. Схожая схема была использована и в случае с приобретением итальянского станка.

По мнению адвоката, руководителя практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» Алексея Сердюка, снижение наказания при обжаловании может быть связано с его чрезмерной суровостью: «Максимальным наказанием за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) выступает лишение свободы сроком на 10 лет. Назначение наиболее строгого наказания по статье УК не может быть произвольным, суду требуется учесть ряд факторов: личность лица, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, совершение преступления впервые или рецидив и другие».

«Применение столь строгого наказания, как было назначено судом первой инстанции, не соотносится и со сложившейся судебной практикой, которая уже длительное время не знает случаев назначения лишения свободы за злоупотребление полномочиями на срок свыше восьми лет»,— поясняет Алексей Сердюк. «По делам экономической направленности возмещение ущербазначительно влияет на положение осужденного. Так, права суда кассационнойинстанции в полной мере регламентируются в ст. 401.14, предусматривающейвозможность внесения изменений в приговор, определение или постановление суда»,— отмечает юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков.

В июне прошлого года Кировский районный суд Самары приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина. Им инкриминируется ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В материалах следствия по делу речь идет о заключении обвиняемыми с ООО «Союзобщемашимпорт» фиктивного договора на услуги шефнадзора над строительством фундамента и подготовкой монтажной площадки для обустройства гидравлического вытяжного пресса. При этом потребности в оказании указанных услуг не было, и работы не выполнялись, считают правоохранители. Благодаря этому ООО «Союзобщемашимпорт» с ноября 2014-го по апрель 2015 года заработало свыше 15,9 млн руб.

Ранее Шестой кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел обвинение и изменил приговор бывшему генеральному директору РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину. Наказание в виде пяти лет колонии общего режима заменили на условный срок в два года. Однако в конце прошлого года Генпрокуратура внесла в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ кассационное представление на смягченный приговор. «Поставлен вопрос об отмене состоявшихся судебных решений и возвращения уголовного дела прокурору в целях вменения Кирилину более тяжкого преступления (ч. 4 ст. 160 УК РФ)»,— говорится в документе.

Изначально суд первой инстанции признал Александра Кирилина виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями и приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. Затем областной суд сократил срок заключения до пяти лет, сняв одно из обвинений. По версии следствия, глава «Прогресса» заключил невыгодный для предприятия контракт и присвоил имущество завода на несколько миллионов рублей. Александр Кирилов вину не признал.

Ани Айвазян