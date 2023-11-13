Свердловская область планирует выделить 321 млн рублей на выборы президента

Власти Свердловской области могут направить около 321 млн руб. на подготовку и проведение выборов в федеральные органы государственной власти, следует из проекта закона бюджета региона на 2024 год. Расходы включают выплаты членам избирательных комиссий и информирование избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 8 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес проект бюджета региона на 2024 год в законодательное собрание. Согласно документу, доходы региона составят 407,6 млрд руб., расходы — 423 млрд руб.

В ноябре Центризбирком утвердил проект постановления об изготовлении к выборам президента 113 574 550 избирательных бюллетеней и формы финансовой отчетности для кандидатов. По закону голосование должно пройти 17 марта 2024 года, а официально дату выборов Совет федерации назначит в середине декабря 2023-го, после чего начнется выдвижение кандидатов.

Василий Алексеев

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