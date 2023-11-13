Боррель: ЕС призывает к немедленным гуманитарным паузам в Газе

Страны Евросоюза призывают Израиль немедленно объявить гуманитарные паузы в секторе Газа и снизить потери среди мирных жителей. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, прибыв на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Все страны ЕС поддержали требование к Израилю о немедленных гуманитарных паузах. Я подчеркиваю, что речь идет о паузах во множественном числе и о том, что они должны быть объявлены как можно скорее. Мы также призываем Израиль к сдержанности при выборе целей в Газе, чтобы снизить потери среди гражданского населения»,— заявил господин Боррель, его слова приводит AFP.

При этом Жозеп Боррель подтвердил, что страны ЕС не ставят под сомнение право Израиля на самооборону, а также осуждают использование «Хамасом» больниц в качестве укрытий.

Ночью 12 ноября окрестности больницы «Аш-Шифа» попали под израильский обстрел. В результате учреждение осталось без электроснабжения. Армия обороны Израиля объяснила удар по больнице тем, что «Хамас» использовал ее как прикрытие. По последним данным, в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли 11 тыс. человек.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Анастасия Ларина