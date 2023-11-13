Боррель: ЕС призывает к немедленным гуманитарным паузам в Газе
Страны Евросоюза призывают Израиль немедленно объявить гуманитарные паузы в секторе Газа и снизить потери среди мирных жителей. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, прибыв на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Жозеп Боррель
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
«Все страны ЕС поддержали требование к Израилю о немедленных гуманитарных паузах. Я подчеркиваю, что речь идет о паузах во множественном числе и о том, что они должны быть объявлены как можно скорее. Мы также призываем Израиль к сдержанности при выборе целей в Газе, чтобы снизить потери среди гражданского населения»,— заявил господин Боррель, его слова приводит AFP.
При этом Жозеп Боррель подтвердил, что страны ЕС не ставят под сомнение право Израиля на самооборону, а также осуждают использование «Хамасом» больниц в качестве укрытий.
Ночью 12 ноября окрестности больницы «Аш-Шифа» попали под израильский обстрел. В результате учреждение осталось без электроснабжения. Армия обороны Израиля объяснила удар по больнице тем, что «Хамас» использовал ее как прикрытие. По последним данным, в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли 11 тыс. человек.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».