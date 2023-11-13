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Главу Зернограда оштрафовали за сообщение о «диверсии» на водоводе

Зерноградский районный суд Ростовской области оштрафовал главу администрации Зернограда Ирину Полищук на 100 тыс. руб. за сообщение о «диверсии» на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В августе чиновница в своем телеграм-канале рассказала об аварии на городском водоводе. По ее данным, порыв произошел в результате повреждения, нанесенного ночью неизвестными с помощью тяжелой техники. Произошедшее госпожа Полищук назвала «диверсией». Позднее в правительстве Ростовской области опровергли ее слова.

Ирина Полищук признана виновной по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений), ей назначен штраф 100 тыс. руб.

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