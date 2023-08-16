Глава администрации Зернограда: На городском водоводе произошла диверсия

В Зернограде ночью неизвестные с помощью тяжелой техники повредили городской водовод. Об этом сообщила глава администрации Зернограда Ирина Полищук в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: глава администрации Зернограда Ирина Полищук Фото: глава администрации Зернограда Ирина Полищук

По словам госпожи Полищук, об аварии ей сообщил вчера около 23 часов директор МУП «Зерноградское производственное предприятие ЖКХ» Виктор Поляков. «Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто порыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод чтобы его повредить»,— отметила глава администрации Зернограда.

Ирина Полищук заявила, что власти уже сообщили о преступлении в полицию, следственный комитет и ФСБ. Она отметила, что если бы водовод не смогли оперативно починить, без воды осталось бы множество людей, проживающих в том числе за пределами Зернограда. «Очень надеемся, что те, кто совершил это преступление, будут найдены»,— заключила глава города.

Сейчас авария полностью устранена.

Кристина Федичкина