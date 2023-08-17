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Власти Ростовской области опровергли информацию о диверсии на водоводе в Зернограде

В правительстве Ростовской области опровергли сообщение главы администрации Зернограда Ирины Полищук о том, что на городском водоводе произошла диверсия.

«Информация о диверсии на Зерноградском водоводе, которая распространяется в телеграмм-каналах, не соответствует действительности.16 августа произошел порыв трубы между насосными станциями № 1 и № 2, подача воды в город не прекращалась, при проведении ремонтных работ снижали давление на одной из насосных станций»,— заявил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Ранее глава администрации Зернограда Ирина Полищук назвала произошедшее диверсией. «Сегодня при обследовании поняли, что это диверсия, потому что это не просто порыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод чтобы его повредить»,— отмечала она.

Кристина Федичкина

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