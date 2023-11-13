В Новосибирской области определены места, где запрещено проводить митинги

Власти Новосибирской области подготовили перечень мест, где запрещено проведение митингов и демонстраций. Соответствующие изменения планируется внести в региональный закон об обеспечении условий проведения публичных мероприятий Новосибирской области. Законопроект на рассмотрение заксобрания внесен губернатором Андреем Травниковым.

Проведение публичных мероприятий, согласно законодательству, запрещено, в частности, в местах с историческими и культурными особенностями. В перечень включены такие территории, как площадь имени Гарина-Михайловского, площадь Калинина, площадь имени Карла Маркса, центральная площадь города имени Ленина, также запрещены публичные мероприятия в городах Новосибирской области Купино, Барабинске, Татарске, Кочковском сельсовете.

«В связи с большим пассажиропотоком проведение митингов на площадях может повлечь нарушение общественного порядка и работы транспорта»,— сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Скверы и парки в то же время предназначены для проведения праздничных и культурных мероприятий, где отдыхают горожане, не планирующие «невольное участие в митингах», сообщается в пояснении к перечисленным в законопроекте перечням парков и скверов города и области. Также указывается, что проведение митингов вблизи мемориальных комплексов и памятников «не соответствует сложившейся традиции их использования».

Поправки в закон вносятся в соответствии с федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях.

Оксана Павлова, Новосибирск