Свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси

Роспотребнадзор по Свердловской области и региональный центр гигиены и эпидемиологии запустили горячую линию по услугам такси и каршеринга. Она будет работать с 13 по 24 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты будут консультировать уральцев по вопросам оказания услуг такси и каршеринга.

Звонки будут принимать по будням с 08:30 до 17:00 по телефону Единого консультационного центра 8 800 555 49 43, а также территориальных отделов и филиалов в Екатеринбурге и Свердловской области.

Напомним, в конце прошлого года в Свердловской области оштрафовали более 700 водителей такси, при этом более 100 дел было возбуждено из-за неисправностей автомобилей. Согласно исследованию, жители Среднего Урала в последнее время обеспокоены подорожанием проезда на такси.

Ирина Пичурина

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