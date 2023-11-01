В топ-5 тревожностей Свердловской области вошли беспилотники и гражданская авиация

Главными источниками тревожности жителей Свердловской области стали беспилотники, ситуация в гражданской авиации и электросамокатчики, говорится в докладе, подготовленного в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС» за III квартал 2023 года.

Эксперты ГК «КРОС» отмечают, что высокий индекс тревожности по ситуации в гражданской авиации связан с участившимися сообщения об авиапроисшествиях: аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском, технических неисправностях нескольких бортов Red Wings, экстренных посадок из-за отказов двигателей. За январь—сентябрь исследователи зарегистрировали в СМИ 126 происшествий.

Кроме того, в топ-5 тревожностей региона вошли падение рубля и подорожание такси, на четвертом и пятом местах соответственно. Рейтинг был составлен на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Анастасия Таначева

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