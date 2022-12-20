В Свердловской области оштрафовали более 700 водителей такси

По итогу рейда ГИБДД, который проходил с 7 по 9 декабря, в Свердловской области к административной ответственности привлекли 729 водителей такси, в том числе более 100 иностранцев. В пресс-службе регионального ведомства «Ъ-Урал» уточнили, что всех таксистов оштрафовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более 100 дел было возбуждено по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ из-за того, что автомобили имели неисправности. В 29 машинах были изменения, несогласованные с ГИБДД. Еще девять дел было возбуждено за управление автомобилями оформления диагностической карты. 28 штрафов связаны с нарушением таксистами ПДД — нарушение правил проезда перекрестков (22 факта), выезда на встречную полосу (три), управление автомобилем без прав (три).

Пять водителей перевозили пассажиров без специального разрешения, еще 10 — управляли автомобилями, на которых незаконно установлены фонари легкового такси или нанесена специальная цветографическая схема легкового такси.

Всего за 11 месяцев 2022 года в Свердловской области с участием такси произошло 85 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 119 получили травмы.

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