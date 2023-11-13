Жители Сысерти записали новое обращение к Путину против мусорного полигона

Жители Сысерти и Сысертского городского округа (Свердловская область), выступающие против строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», записали новое обращение к президенту России Владимиру Путину. Соответствующее видео было опубликовано в telegram-канале «Сысертская неделя» 12 ноября.

«Мы, как жители Сысертского района, против мусорной свалки рядом с нашими домами, так как это полностью подорвет экологию нашего края, фактически уничтожит сельское хозяйство Сысертского района, а Сысертский район является опорным краем Свердловской области, и также негативно скажется на демографической обстановке»,— говорят на видео жители Сысерти. Всего участие в обращении приняла порядка 20 человек, в том числе члены многодетных семей.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что жители Сысерти неоднократно выступали против строительство мусоросортировочного комплекса, поскольку площадка для него располагается возле сел с плодородными землями, которые востребованы и которых не хватает фермерам. Однако местные власти уверяют в безопасности мусоросортировочного комплекса.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте