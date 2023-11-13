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Коммерсантъ FM
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Число россиян в вузах США в прошлом учебном году выросло на 2,3%

В 2022/23 учебном году в США обучалось 4913 россиян. Это на 2,3% больше, чем годом ранее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад Госдепа.

В целом число иностранцев в американских вузах выросло на 12% год к году, а принесенный ими вклад в экономику США составил $38 млрд. Рекордсменом по числу приезжающих в Штаты на учебу остается Китай: в прошлом учебном году оттуда прибыли 289,5 тыс. учащихся. На втором — месте Индия с 268,9 тыс. человек.

Общее число иностранных студентов в США превысило 1,057 мл человек. Данных о количестве американцев, учившихся в России, не приводится. В 2021/22 учебном году их число выросло на 238,5%, до 44 человек. В период пандемии коронавируса — в 2020/21 учебном году — в РФ обучались 13 американцев.

Аналитики компании Education First сообщали, что у российских студентов увеличивается интерес к азиатским вузам — количество желающих получить образование в Сингапуре за год выросло на 294%. Спрос на обучение в Китае увеличился на 100%, в Сеуле и Токио — более чем в десять раз.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Студенты выбирают азиатский курс».

Лаура Кеффер

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